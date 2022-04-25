الدفاع الروسية: تدمير 4 مواقع قيادة أوكرانية ومستودع ذخيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أنه تم تدمير 6 محطات جر فرعية يتم من خلالها تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية إلى القوات الأوكرانية فى دونباس.





وقال كوناشينكوف - فى تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "تعرضت 27 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، خلال النهار، لقصف صاروخى جوى عال الدقة. وتم تدمير أربعة مراكز قيادة، ومستودع ذخيرة بالقرب من سلافيانسك فى جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقر جماعة القطاع الأيمن الإرهابية فى نوفجورودوفكا، بالإضافة إلى 16 معقلًا ومكانًا لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية. كما دمرت الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة ست محطات جر فرعية فى مناطق محطات سكة حديد كراسنوى وزدولبونوف وتشميرينكا وبيرديشيف وكوفيل وكوروستين".

وأضاف: "من خلال هذه النقاط يتم تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية لمجموعة القوات الأوكرانية فى دونباس".

كما أعلن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الروسية، الإثنين، عن تدمير 6 محطات سكك حديد فرعية يتم من خلالها تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية إلى أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف،: "باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تم تدمير ست محطات فرعية للسكك الحديدية فى كراستوى، زدولبونوف، جميرينكا، بورديتشيف، كوفيل وكوروستين"، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه المحطات جرت عمليات نقل المعدات العسكرية الأجنبية للقوات الأوكرانية فى دونباس.

وأضاف: "أنه تم استهداف 27 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، خلال النهار، فى قصف صاروخى عالى الدقة من الجو. وتم تدمير أربعة مراكز قيادة، ومستودع ذخيرة بالقرب من سلافيانسك فى جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقر جماعة "القطاع الأيمن" الإرهابية (المحظورة فى روسيا) فى نوفجورودوفكا، بالإضافة إلى 16 معقلًا ومكانًا لتمركز القوات العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.