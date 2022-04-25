أنشيلوتي يرد على منتقديه عشية "موقعة مانشستر"

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، إن فريقه سعيد ببلوغ نصف نهائي أبطال أوروبا، بعدالانتقادات التي وجهت له في معظم فترات الموسم.

ويستعد بطل أوروبا 13 مرة لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة الذهاب، الثلاثاء.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي من ملعب الاتحاد معقل مانشستر: "أتذكر بالتأكيد ما قاله كل النقاد في بداية الموسم. وصل فريقان إلى الدور نصف النهائي كان الجميع يراهن ضدهما، هما نحن وفياريال" الإسباني الذي يواجه ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي الآخر الأربعاء.

وتابع حديثه عشية المواجهة المرتقبة: "وصل الفريقان لهذا الدور على عكس الترشيحات. فاز (ريال مدريد) على مرشحين بارزين مثل باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي حامل اللقب، بينما فاز فياريال على يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني. أقول دائما إن ريال مدريد سينافس بغض النظر عن الترشيحات".

وقال أنشيلوتي إن هناك مشاعر مختلطة في غرفة ملابس ريال مدريد، حيث تسيطر عليه السعادة بالوصول إلى هذه المرحلة من البطولة مع القلق من مواجهة منافسين بقوة مانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف قائلا: "تاريخنا، بعد أن أحرزنا 13 لقبا في هذه المسابقة، يجعل الأمور أسهل على اللاعبين لأنهم يشعرون بمدى ثقل قميص ريال مدريد بطريقة إيجابية في مباراة بدوري أبطال أوروبا. يشعرون أنهم قادرون على أي شيء، مثلما فعلوا في القتال للتأهل ضد باريس سان جرمان وتشلسي. تاريخ ريال مدريد يعني الكثير بالنسبة لنا. أكثر من المنافسين".

ووافقه الرأي فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد.

وقال صاحب الـ23 عاما في المؤتمر الصحفي: "عندما ترتدي هذا القميص فإنك تريد الفوز بكل شيء، وتشعر أنك المرشح الأفضل للفوز بكل شيء رغم ما يعتقده الآخرون".

وأضاف النجم الأوروغواياني الشاب: "إنها مسؤولية، لكنها ميزة لأن خصومك سينظرون إليك دائما بشكل مختلف لأنك ريال مدريد. أتفق مع ما قاله (مدرب مانشستر سيتي) جوسيب غوارديولا (إن فريقه يجب أن ينافس تاريخ ريال مدريد). تاريخنا له وزن كبير".