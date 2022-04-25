ماكرون بحث مع بايدن هاتفيا تطورات الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، إنه سيعمل بقوة على تنفيذ برنامجه الانتخابى ومواجهة الانقسام الذى ظهر فى المجتمع الفرنسى.
وأوضح ماكرون أن السنوات المقبلة ستشهد تحديات عدة وسنعمل سويا على مواجهتها، موضحا "سنعمل لجعل أوروبا أكثر قوة".
وأضاف ماكرون، أن الحرب فى أوكرانيا تذكرنا بأن فرنسا يجب أن ترفع صوتها وتوضح خياراتها وتظهر قوتها.
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