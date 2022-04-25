أمريكا: روسيا فشلت بالفعل فى تحقيق أهدافها بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكين - فى تصريحات صحفية أوردتها صحفية ذا هيل الأمريكية، اليوم الاثنين - "عندما يتعلق الأمر بأهداف الحرب الروسية، فإن روسيا تفشل وأوكرانيا تنجح"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى للكرملين هو "إخضاع أوكرانيا" وسلب سيادتها واستقلالها، وأن روسيا فشلت فى تحقيق تلك الأهداف.
وتابع : "روسيا سعت إلى تأكيد قوة جيشها واقتصادها، لكننا بالطبع نرى العكس تمامًا"، مؤكدًا أن روسيا فشلت فى تقسيم الغرب وحلف شمال الأطلسى (ناتو)، وبدلاً من ذلك قربت الأعضاء من الوحدة ضد روسيا يبدو الآن أن دولًا من خارج الناتو مثل السويد وفنلندا قد تصبح أعضاء.
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