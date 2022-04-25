العاهل الأردنى والرئيس الأمريكى يؤكدان الالتزام بالعمل لتحقيق السلام

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه العاهل الأردنى مع الرئيس الأمريكى، اليوم الاثنين، حيث تم خلاله بحث سبل دعم العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها فى المجالات كافة.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتى من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم، لافتًا إلى التأكيد على ضرورة تكثيف المساعى لتحقيق السلام العادل والشامل الذى يلبى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى على أساس حل الدولتين، بما يفضى إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد العاهل الأردنى ضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم بالحرم القدسى الشريف المسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
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