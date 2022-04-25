بلينكن يناقش نتائج زيارته إلى كييف مع نظيره البولندى عبر الهاتف

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية البولندية - فى تغردة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الإثنين - إن الجانبين تناقشا عبر الهاتف، حيث تطرقا إلى العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنه من شأنها فتح سفارتها مجددًا بالعاصمة الأوكرانية كييف، بعد الزيارة التى أجراها بلينكن ووزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، إلى المدينة فى وقت سابق اليوم، حيث وصلا هناك أمس فى أول زيارة لمسئولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
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