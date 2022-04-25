الملك عبد الله لبايدن: يجب منع تكرار الاعتداءات على القدس

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، التزام الأردن والولايات المتحدة بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، فقد أجرى العاهل الأردني والرئيس الأميركي مباحثات هاتفية استعرضا فيها العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وعلى صعيد التطورات في المنطقة، شدد الملك عبد الله الثاني وبايدن على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.

وجدد الملك التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

كما أكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي.

وأشار العاهل الأردني إلى أن المملكة تواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على تلك المقدسات.