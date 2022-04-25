روسيا والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية فى ظل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الروسية -فى بيان صحفى أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع بعض المسائل ذات الطابع الثنائى، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ويعد هذا الاجتماع أرفع اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.

ويأتى الاجتماع على خلفية تصعيد غير مسبوق فى العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب أحداث أوكرانيا، وفرض واشنطن وحلفائها عقوبات غير مسبوقة على موسكو.