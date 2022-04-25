السودان ينفى طلبه إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقام و كيل وزارة الخارجية السودانية المكلًف بزيارة إلى نيويورك، حيث التقى مع رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالى، المندوبة الدائمة لبريطانيا باربرا وودورد، وقدم لها شرحًا حول تطورات الأوضاع الحالية فى السودان، وتناول مضامين الرؤية السودانية التى تسلمتها رئاسة مجلس الأمن، والتى تتضمن الأولويات والمقترحات التى أعدتها الوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة، والرامية إلى توجيه عمل بعثة "يونيتامس" خلال المرحلة المقبلة بما يتطابق مع المِلكية الوطنية لعمل البعثة.

والتقى الطيب مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وممثلى إفريقيا، الجابون وكينيا وغانا، ومندوبى الإمارات والهند، وتناولت تلك اللقاءات ما يريده السودان من بعثة "يونيتامس" من خلال المحاور المتفق عليها لدعم الانتقال واتفاق سلام جوبا، وفقًا لرسالة موجهة من رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إلى الأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير 2020.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أن وكيل الوزارة ترأس وفد اللجنة التنفيذية للتعامل مع "يونيتامس" إلى نيويورك، لتسليم رؤية مطالب حكومة السودان لدعم الانتقال فى البلاد، وتطبيق اتفاق جوبا للسلام.

وأضافت أن المقصود هو ترتيب الأولويات لما تبقى من الفترة الانتقالية بحيث يكون التركيز على التحضيرات للانتخابات ثم البروتوكولات الأكثر إلحاحًا كمرحلة أولى، بدلاً من تركيز كل عمل البعثه فى الجانب السياسى.

وطالبت وسائل الإعلام، بضرورة تحرى الدقة والمهنية فى النقل، والابتعاد عن أساليب التلفيق والاختلاق والإثارة.