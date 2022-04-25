الخارجية الألمانية: طرد روسيا 40 من دبلوماسينا خطوة غير مبررة

جدة - نرمين السيد - وأضافت بربوك -فى بيان، اليوم الاثنين- أن هؤلاء الموظفين ليسوا مذنبين، فعلى الرغم من الظروف فى روسيا إلا أنهم ذهبوا إليها بانفتاح واهتمام والتزام كبير من أجل خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة تقديم دعم شامل للموظفين المتضررين وعائلاتهم.

وأشارت إلى أن برلين أعلنت 40 عضوًا من البعثات الدبلوماسية الروسية منذ 3 أسابيع أشخاصًا غير مرغوب فيهم؛ لأنهم "عملوا بشكل منهجى ضد حرية وتماسك مجتماعنا".

وأكدت أنها فى الأيام القليلة الماضية تبادلت وجهات النظر مع فرق البعثات الدبلوماسية الألمانية فى روسيا حول الخطوات المتوقعة والعواقب الوخيمة المتوقعة عليها.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت، فى وقت سابق اليوم الإثنين، 40 دبلوماسيًا ألمانيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم ردًا بالمثل على برلين.