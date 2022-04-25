بريطانيا تكشف تقديراتها لقتلى الجيش الروسي في أوكرانيا

قالت الحكومة البريطانية، إن 15 ألف جندي روسي لقوا مصرعهم في أوكرانيا منذ أطلقت موسكو عملياتها العكسرية، في 24 فبراير الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن 25 بالمائة من الوحدات القتالية الروسية التي أرسلت إلى أوكرانيا "لم تعد لها فعالية قتالية"، مضيفا أن روسيا فقدت أكثر من ألفي عربة مدرعة وأكثر من 60 مروحية ومقاتلة.

في المقابل، أقرت روسيا رسميا بسقوط 1351 ضحية بين جنودها منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال والاس إن روسيا أخفقت في تحقيق معظم أهدافها العسكرية بأوكرانيا حتى الآن.

وأضاف أمام نواب مجلس العموم البريطاني: "نتنبأ بأن تكون هذه المرحلة التالية من الغزو محاولة من جانب روسيا لاحتلال مزيد من أراضي (إقليم) دونباس لتربطها عبر ماريوبول بشبه جزيرة القرم"، الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال والاس إن المساعدات الدولية والأسلحة حيوية لمساعدة أوكرانيا على "الصمود في وجه الهجوم المتوقع".

كما ذكر وزير الدفاع البريطاني أن بلاده أرسلت أكثر من 5 آلاف صاروخ مضاد للدبابات، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للطائرات.

وأشار إلى أن بريطانيا سترسل قريبا "عددا صغيرا" من عربات "ستورمر" المدرعة المزودة بقاذفات صواريخ، إلى أوكرانيا.