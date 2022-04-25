شروط التسجيل في الدعم الريفي وأهم المستندات المطلوبة كم قيمة مبلغ الدعم الريفي. هناك العديد من أنواع الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطنين المساعدات سواء كانت مادية أو معنوية من أجل الارتقاء بمستوى الحياة الإجتماعية و المادية لديهم. كما تعمل من أجل مساعدتهم في توفير ٠ميع احتياجاتهم ومتطلباتهم الشخصية المختلفة. ويعتبر دعم الريف هو أحد أهم أنواع الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية. حيث تقدم وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمملكة هذا الدعم للمزارعين ممن تتوافر بهم الشروط المطلوبة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم وكذلك الأوراق وتوضيح قيمة مبلغ الدعم. كما يمكنك التعرف أيضاً على دعم الريف للعاطلين عن العمل طريقة التقديم بالبرنامج والشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

دعم الريف هو واحد من أهم صور الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين وبوجه خاص للمزارعين وأصحاب الدخل المحدود. كما يتم تقديم هذا الدعم من قبل وزارة البيئة والمياه بهدف تعزيز التنمية البيئية بالمملكة. ولكي تتمكن وزارة البيئة والمياه من التحقق من وصول دعم الريف لمستحقيه حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في من يتقدم للحصول على الدعم. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون عامل بأحد المهن الزراعية

كما يجب أن يكون المتقدم المباشر الشخصي للمهنة الزراعية

يجب أن يتخطى عمر المتقدم ال21 عام

كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي

يشترط أن يكون لديه حساب بنكي نشط

كما هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يشترط أن يتم إرفاقها مثل صورة الوكالة وصورة رقم الآيبان وشهادة التوثيق وكذلك إرفاق تصميم ملصق المزرعة وعليه الشعار الوطني.

قيمة مبلغ دعم الريف

فلقد قامت الحكومة السعودية بوضع حد أقصى لمجموعة من البرامج والدعم يشترط ألا يزيد عنها. ومن بين هذه البرامج برنامج دعم الريف فلقد حددت الحكومة للبرنامج مبلغ إجمالي للعام وهو 54 ألف ريال سعودي.