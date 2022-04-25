نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 14 برو الوحش القادم من شركة آبل وموعد نزول iphone 14 pro في الأسواق العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر ايفون 14 برو . مع اقتراب موعد نزول الهاتف في الأسواق بناءا على ما أعلنت عنه شركة آبل العالمية تزايدت عمليات البحث بشكل كبير جدا عن مواصفات الهاتف. وما هو سعر ايفون 14 برو في الأسواق العربية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرها من البلدان العربية الأخري. حيث أعلنت شركة آبل عن مميزات الهاتف الذي سوف يتوفر بها والتي من ضمنها هو أن الهاتف سوف يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع والجيل الخامس. مع جودة عالية جدا للكاميرا الخلفية والأمامية لتصوير أوضح ذات جودة فائقة. هذا بجانب الكثير من المميزات والتحديثات الأخري التي حصل عليها الهاتف. فدعونا أن نعرفكم على مواصفات iphone 14 pro وكل ما يخص الهاتف في السطور القليلة القادمة.

مواصفات وسعر ايفون 14 برو

يهتم دائما محبي التكنولوجيا والهواتف الحديثة بمعرفة مواصفات وسعر ايفون 14 برو . علما بأن هذا الهاتف هو واحد فقط من ضمن سلسلة جوالات آبل الجديدة الذي سوف يتم إطلاقها قريبا. وسوف تحتوي هذه السلسلة على هذه الهواتف ( جوال ايفون 14 ، جوال ايفون 14 برو ، وجوال ايفون 14 برو ماكس ). وهذه هي مواصفات الهاتف لكل محبي جواللات آبل :

سوف يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.1 بوصة.

كما يأتي الهاتف بمعالج قوي جدا من نوع آبل m1 . ثماني النواة.

بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة. كذلك تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

يدعم الهاتف شبكات الجيل ( الثاني، الثالث، الرابع، والخامس 5g ).

يتوفر جوال iphone 14 pro بأكثر من إصدار بمساحات تخزينية مختلفة كالتالي : الإصدار الأول يأتي بمساحة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بمساحة 8 جيجا رام. كما يأتي الإصدار الثاني بمساحة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بمساحة 8 جيجا رام. أما الإصدار الثالث يأتي بمساحة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بمساحة 8 جيجا رام. كذلك تأتي النسخة الرابعة بمساحة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بمساحة 8 جيجا رام.

بأكثر من إصدار بمساحات تخزينية مختلفة كالتالي : الأبعاد التي يأتي بها ايفون 14 برو هي 146.7 × 71.5 × 7.7 ملم.

هي 146.7 × 71.5 × 7.7 ملم. يبلغ وزن الهاتف نحو 205 جرام.

الخامات المستخدمة في الهاتف عالية الجودة فيأتي الجوال من واجهة سيراميك مع ظهر زجاجي من نوع كورنينج غوريلا. مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما يأتي الهاتف بشريحة اتصال واحدة من نوع نانو sim.

شاشة جوال iphone 14 pro من نوع Super Retina XDR OLED .كذلك تعمل عن طريق اللمس. بمقاس 6.1 بوصة.

من نوع Super Retina XDR OLED .كذلك تعمل عن طريق اللمس. بمقاس 6.1 بوصة. نظام التشغيل iOS 16 .

كذلك يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية عالية الدقة وهي كالتالي : الكاميرا الأولي والأساسية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل. بفتحة عدسة f/1.5 . كما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل. فتحة عدسة f/2.8 . الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل. فتحة عدسة f/1.8 . الرابعة TOF 3D LiDAR scanner ( مستشعر عمق ).

أما الكاميرا الأمامية في جوال ايفون 14 برو تأتي ثنائية كالتالي : الكاميرا الأولي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل. فتحه عدسه f/2.2 . الثانية SL 3D، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية).

تأتي ثنائية كالتالي : كما يتوفر الهاتف بأكثر من لون جذاب مثل ( الفضي والذهبي والأزرق ولون الجرافيت ).

موعد نزول جوال ايفون 14 برو

تزايدت عمليات البحث بشكل ملحوظ جدا عن موعد نزول ايفون 14 برو في الأسواق. علما بأن الهاتف سوف يتم إطلاقه من قبل شركة آبل العالمية الرائدة والمتخصصة في صناعة الجوالات الذكية الحديثة في 14 سبتمبر 2022. وسوف يكون متوفرا في الأسواق المختلفة بدءا من يوم 24 سبتمبر 2022. كما يمكنكم القيام بالحجز المسبق لشراء الهاتف.

سعر ايفون 14 برو في الأسواق

من المتوقع أن يكون سعر الجوال في الأسواق كالأتي :

سعر ايفون 14 برو في السعودية هو 3755 ريال سعودي.

هو 3755 ريال سعودي. أما سعر ايفون 14 برو في مصر هو 17000 جنيه مصري.

كما نكون وصلنا الآن لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات وسعر ايفون 14 برو ز كما نرجو منكم متابعتنا باستمرار للتعرف علي كل ما هو جديد عن الهاتف فور الإعلان عنه من شركة آبل.