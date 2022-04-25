موعد اجازة عيد الفطر للبنوك 1443 وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي

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عمر شويل - جدة تبقى أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، وكثرت الأسئلة حول الدوام بعد انتهاء عيد الفطر وميعاد إجازة العيد بالنسبة لكل قطاع، وحديثنا هنا سيكون عن موعد اجازة عيد الفطر للبنوك حتى يستعدوا لهذه المناسبة التي دائماً ما يحرص عليها كافة المسلمين للاستمتاع بها بكل عام، ويمارسون الطقوس الدينية الإسلامية ويحتفلوا به مع الأهل والأصدقاء ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنشرح لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.
موعد اجازة عيد الفطر للبنوك
إن البنك المركزي بالمملكة السعودية حدد ميعاد ابتداء إجازة العيد للبنوك والذي يبدأ مع الانتهاء لدوام السابع والعشرين من رمضان الذي يوافق وقتها 28 أبريل، وميعاد العودة لهم الأحد ثمانية مايو الموافق سبعة شوال، أي أن مدة الإجازة الخاصة بهم حوالي 10 أيام والوقت المتبقي على إتيان إجازة عيد الفطر للبنوك هو ثلاثة أيام من الآن.
ميعاد ابتداء الدوام للبنوك بعد انتهاء عطلة العيد
إن الميعاد الخاص برجوع البنوك للدوام هو الثامن من شهر مايو الموافق سبعة من شهر شوال، لأن مدة الإجازة عشرة أيام، يعودوا بعدها لاستكمال عملهم وتلقي خدمات العملاء وتقديمها وكل هذه المواعيد محددة من قبل البنك المركزي في المملكة السعودية.
ميعاد عيد الفطر
إن وزارة الأوقاف بالمملكة السعودية قد حددت ميعاد عيد الفطر ليكون اثنين من شهر مايو وبأن الاحد واحد مايو هو المتمم للشهر الفضيل رمضان، ثم تبدأ بعد ذلك الاحتفالات بالعيد إلى آخر يوم به، والذي من المفترض أن يكون الرابع من شهر مايو، ثم تعود كافة القطاعات للدوام وفقاً للمحدد لكل قطاع.
إجازة العيد بالمملكة السعودية
لقد تم التحديد لميعاد إجازة العيد بالمملكة السعودية بجميع القطاعات، وإليكم مواعيد الإجازات وهي كالآتي:
- أولاً بالنسبة لعطلة عيد الفطر للقطاعات الحكومية فإن بدايتها الرابع والعشرين من شهر رمضان الذي سيوافق وقتها 25 أبريل، تستمر تلك الإجازة حتى 8 مايو الموافق سبعة من شهر شوال مدة إجازاتهم 13 يوم.
- إجازة العيد بالنسبة للقطاعات الخاصة بالسعودية تبدأ من 30 أبريل الموافق 29 من شهر رمضان إلى أن يأتي يوم الأربعاء الموافق أربعة من شهر مايو ثلاثة من شهر شوال.
- إجازة العيد للمدارس مدتها 16 يوم تبدأ 20 مارس الموافق 21 من شهر أبريل وتستمر إلى السابع من شهر شوال الموافق 8 من شهر مايو.
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