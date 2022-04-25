وظائف الخطوط الجوية السعودية لحملة الثانوية هذه العبارة التي تصدرت نتائج البحث في المملكة العربية السعودية اليوم الوواقع ب 24 رمضان وتم البحث عن هذه العبارة عن طريق محركات البحث المختلفة التي تعنى بنشر الكثير من وظائف الاعلانات التي تخص السعوديين الذين هم من جنسية أصلية والمقيمين في السعودية نظراً لكثرة الجنسيات التي تقيم في المملكة العربية السعودية والخطوط الجوية السعودية من اكثر التوجهات للشباب السعودية من كلى الجنسين ويعتبر التوظيف فيها هاجس للشباب السعودي كونها فيها من الميزات الكثيرة وتعتبر من الوظائف التي تم توطينها بتوجيهات من ولي العهد السعودي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حول توطين عدد كبير من وظائف القطاع العام والقطاع الخاص.

وظائف الخطوط السعودية

علن الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) للإنضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى.

شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية

ومن المعروف ان لكل وظيفة شروط وشروط هذه الوظائف كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) بتقدير لا يقل عن (جيد).

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).

أن لا يقل الطول عن 155 سنة فأعلى.

أن يبلغ الحد الأدنى للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد.

أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).

إجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.

مميزات العمل ضمن الخطوط السعودية

ولكل وظيفة مزاياها وهذه مزايا وظائف الخطوط السعودية :

راتب شهري تنافسي. بدل نقل. بدل سكن 3 رواتب أساسية سنوياً. تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة). بدل إنتاجية وسفر (وفقاً لسياسة الشركة). قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة). عروض وتخفيضات للموظفين.

رابط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

ويتم التقديم بشكل حصري عبر الدخول الى رابط توظيف الخطوط السعودية لاستقبال الطلبات ويبدأ التقديم من اليوم وينتهي بعد اكتمال العد المطلوب فقط.