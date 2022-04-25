نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سحب أستدعاء البكالوريا 2022 الجزائر موقع الديوان الوطني وزارة التربية الوطنية تحدد المواعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم وزارة التربية الوطنية الجزائرية، عن موعد تفعيل رابط سحب أستدعاء البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2022، وذالك من أجل أستكمال إجراءات أمتحان الباك الذي سينعقد بداية من يوم 2022/06/12، وتعتبر عملية سحب الاستدعاء من أهم خطوات أستكمال إجراءات أمتحان البكالوريا، فبدون بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الاستدعاء، لا يمكن للطالب أو الطالبة دخول قاعة أمتحان البكالوريا، فهما من شروط دخول القاعات لأداء أمتحان البكالوريا.

كان السيد عبد الحكيم بلعابد / وزير التربية الوطنية الجزائري، قد وجه المسئولين في وزارة التربية بتجهيز موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات، وهو الرابط المنوط به أستقبال الطلاب لسحب وطباعة الاستدعاء، حتى لا تحدث أي مشاكل تقنية عند دخول الطلاب لسحب الاستدعاء، نظراً لكثافة عملية الدخول مع بداية تفعيل الموقع.

رابط سحب أستدعاء البكالوريا الجزائر

حددت وزارة التربية الوطنية خطوات سحب الاستدعاء وطباعته وتمثلت تلك الخطوات فيما يالي.

الدخول على الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات bac.onec.dz. تسجيل أسم المستخدم وكلمة السر ورقم التسجيل للامتحان. النقر على زر أـستظهار ليتم ظهور الاستدعاء ومن ثم طباعته والاحتفاظ به لتقديمه عند الاختبار.

موعد فتح رابط سحب الاستدعاء

كما جاء في بيان وزارة التربية الوطنية فأن بداية تفعيل موقع الديوان الوطني، هو يوم 12 مايو 2022، ويستمر الموقع في أستقبال الطلاب لمدة شهر كامل، ليتمكن جميع الطلاب من عملية سحب الاستدعاء ويغلق الموقع يوم 2022/06/12، ولن تمدد الفترة بعد هذا التاريخ.

أجراءات وزارة التربية الوطنية لمحاربة الغش

أشرف وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، بالديوان الفرعي للامتحانات والمسابقات، بالقبة، على افتتاح الأيام التكوينية لمديري التربية للولايات المنشأة حديثا، تحضيرا للامتحانات المدرسية الوطنية.https://t.co/DM8L7aa50Q pic.twitter.com/k54tmUp6VU — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) أشرف وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، بالديوان الفرعي للامتحانات والمسابقات، بالقبة، على افتتاح الأيام التكوينية لمديري التربية للولايات المنشأة حديثا، تحضيرا للامتحانات المدرسية الوطنية.https://t.co/DM8L7aa50Q pic.twitter.com/k54tmUp6VU — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) April 18, 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها ستجابه كافة أعمال الغش في أمتحان البكالوريا بكافة أشكاله، ولن تسمح بتكرار ما حدث في السنوات الماضية، ووضعت الوزارة العديد من الممنوعات على الأساتذة بالخصوص لمنع تسريب الامتحانات حتى تخرج النتائج معبرة عن مستوى الطلاب الحقيقي، ويأخذ كل طالب حقه.

موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، هو الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، المخصص لنشر النتائج من خلاله وتقديم كافة خدمات وزارة التربية الوطنية، مثل عملية سحب الاستدعاء الخاص أمتحانات في الجزائر في جميع مراحل التعليم المختلفة