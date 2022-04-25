نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي “بزيادة 300 مليون ريال” استحقاق مستفيدي المطور والقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الآن نزول إبداع مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية بعدما قام خادم الخرمين الشريفين بإصدار توجيهاته بصرف مبلغ يتجاوز 2.2 مليار ريال لمستفيدي الضمان المطور والقديم، وذلك بزيادة أكثر من 300 مليون ريال عن العام الماضي، وعقب صدور توجيهات الملك سلمان، أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس توجيه خادم الحرمين الشريفين بصرف معونة رمضان بأكثر من 2.2 مليار ريال، وقد تم إيداع مستحقات مستفيدي الضمان من مكرمة رمضان بحسابتاهم المصرفية، وسيتم صرف المكرمة الملكية صباح الثلاثاء 26 أبريل 2022، الموافق 24 رمضان 1443، وهي معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

نزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي “بزيادة 300 مليون ريال” للمطور والقديم

هذا وقد صدر بيان وزارة الموارد البشية والتنمية الاجتماعية ظهر يوم الاثنثن 24 رمضان 1443، وأوضح البيان أن المستفيدين من مكرمة الضمان الاجتماعي يمكنهم صرف مستحقاهم خلال ساعات، أي صبيحة يوم الثلاثاء، وسيتم توزيع معونة رمضان وفق التالي:

الفرد المستقل سيحصل على 1000 ريال.

عائل الأسرة نصيبه من المكرمة 1000 ريال.

التابع يحصل على 500 ريال.

أسباب زيادة مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية عن العام الماضي

ترجع الزيادة في معونة سلمان في رمضان هذا العام عن العام الماضي بأكثر من 300 مليون ريال إلى زيادة أعداد المستفيدين، وذلك بعد تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي ضم فئات لم تكن مدرجة على قوائم استحقاق الضمان من قبل، وذلك بزيادة تقارب 500 ألف حالة جديدة.

متى ينزل إيداع مكرمة الضمان الملكية وما هي شروط الاستحقاق

ويجب أن ننوه إلى أنه من المتوقع إيداع المعونة الرمضانية في الحسابات البنكية للمستفيدين ستتم بطريقة أليه مباشر خلال الساعات القادمة، أما عن شروط استحقاق مكرمة رمضان الملكية، فحسب وزارة الموارد البشرية بأن شروط المكرمة هي نفسها شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

مصادر أموال معونة سلمان في رمضان

هذا ويتم صرف مستحقات المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي من أموال الزكاة، وهي الأموال التي يتم جمعها من المؤسسات والشركات، والمعونة عبارة عن دعم تكميلي تقدمه وزارة الموارد البشرية للمستحقين المتوافقين مع شروط الضمان، هذا يجانب ما تقدمه لوزارة من مبلغ مالي شهري للمستحقين والمستفيدين من الضمان.

المستحقين مكرمة خادم الحرمين الشريفين في رمضان

وعقب صدور الأمر الملكي بصرف معونة رمضان، صرح المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية بأن مكرمة خادم الحرمين يستحقها مستفيدي الضمان الاجتماعي بالنظام المطور والنظام القديم، هذا وقد قدم المهندس “أحمد الراجحي” وزير الموارد البشرية” شكره لخادم الحرمين الشريفين على تلك المعونة لعملاء وزارته.