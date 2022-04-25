دبلوماسي روسي: لا نعتقد أن وقف إطلاق النار خيار جيد

وصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، لقاء نائب وزير الخارجية الروسي بالسفير الأميركي لدى موسكو بـ"الروتيني"، مشيرا إلى أنه "لا يعني أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي قريبا".
وجاء ذلك ردا على سؤال لموفد "دوت الخليج"، حول لقاء المسؤول الروسي والدبلوماسي الأميركي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت في بيان، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف والسفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان، "ناقشا القضايا الثنائية" في اجتماع جرى يوم الإثنين.
وقال بوليانسكي في مؤتمر صحفي، إن بلاده "لا تعتقد أن وقف إطلاق النار خيار جيد في الوقت الحالي".
وحذر المندوب الروسي مما وصفه بـ"استفزازات كيميائية" في أوكرانيا، في إشارة إلى اتهام بلاده باستخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع.
وأضاف أن لدى الولايات المتحدة وحلفائها سجلا مثبتا في استخدام أسلحة دمار شامل لمهاجمة دول ذات سيادة.
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