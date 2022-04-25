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عمر شويل - جدة كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت، الطريقة المعتادة لدفع ثمن الكهرباء والغاز والمياه هي انتظار استلام المحصل للمال وإصدار فاتورة، لكنه سيأتي في كثير من الحالات، المنزل بسبب مخاوفه الأخرى من عدم العثور على المالك، والتي يتم تجميع هذه الفواتير شهريًا.

لذلك، أتاحت وزارة الطاقة دفع الفواتير عبر الإنترنت، توضح هذه المقالة كيفية دفع فاتورة عبر الإنترنت، فتابعونا.

ماذا تعرف عن سداد فاتورة الكهرباء عن طريق النت؟

يرغب الكثير في معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت لأن الحكومة المصرية تقدم هذه الخدمة للمواطنين وتساعدهم وتوفر الوقت والجهد اللازمين لدفع أجور المحصلين الحاليين.

هذه الخدمة للمواطنين ولكن هناك العديد من الخدمات الأخرى التي هي إلكترونية بالكامل.

في الآونة الأخيرة، كانت الحكومات تواكب التطورات التكنولوجية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم، مع العديد من الخدمات والمزايا لتوفير الوقت والجهد.

من خلال استخدام الإنترنت بدلاً من زيارة مختلف القطاعات الحكومية المزدحمة ، وتقضِ الكثير من الوقت مع المواطنين ومعهم.

كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت بالخطوات

فيما يلي خطوات تفصيلية لتقليل الوقت والجهد لسداد فاتورة الكهرباء، هذه الخطوات هي كما يلي:

تحتاج إلى الدخول إلى موقع دفع فاتورة الكهرباء المرتبط بالموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

إذا كانت هذه هي دفعتك الأولى، فستحتاج إلى النقر فوق تسجيل للحصول على حساب جديد

إذا كنت قد أكملت هذه العملية بالفعل، فستحتاج إلى النقر فوق تسجيل الدخول.

يتم عرض قائمة بالخدمات التي يمكن تشغيلها على هذا الموقع.

اضغط على “فاتورة الكهرباء”.

سترى صفحة بها بعض الحقول الفارغة، ستحتاج إلى إدخال تفاصيل مختلفة في هذه الصفحة، مثل المحافظة ومنطقة الإقامة.

في هذه البيانات، ستحتاج أيضًا إلى إدخال رقم هاتف فوري ورمز الخدمة.

باقي البيانات الموجودة في هذه الصفحة مخصصة لبطاقات الائتمان حتى يتم السداد.

بعد انتظار قصير، ستتلقى رسالة بالتأكيد.

أسعار الكهرباء الجديدة

كما تعلم، ارتفعت تكلفة قطاعات الطاقة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لذلك نقدم هنا معلومات حول القيمة المضافة لكل قطاع:

وصل المقطع من صفر إلى 50 كيلووات إلى 30 قرشًا للكيلوغرام الواحد، وبعد ذلك كان هناك 22 قرشًا فقط.

شيبس بقوة 51-100 كيلوواط وصل إلى 40 قرشًا للكيلوغرام الواحد، وبعد ذلك كان هناك 30 قرشًا فقط.

شيبس بقدرة 101-200 كيلوواط وصل إلى 50 قرشًا للكيلوغرام الواحد، وبعد ذلك كان هناك 36 قرشًا فقط.

وشيبس بقوة 201-350 كيلو وات وصل إلى 82 قرش للكيلوغرام الواحد ثم تكلف 70 قرشًا فقط.

تصل قدرة الرقائق التي تتراوح قوتها من 351 إلى 650 كيلوواط إلى 100 رصيف للكيلوغرام الواحد، ثم تكلفتها 90 رصيفًا فقط.

شيبس بقوة 651-1000 كيلوواط وصل إلى 140 راكبًا للكيلوغرام الواحد، وبعد ذلك تم استخدام 135 رصيفًا فقط.