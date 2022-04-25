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عمر شويل - جدة طرق الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر الانترنت 1443، في بداية كل شهر يبحث العديد من المواطنين الذين لديهم عدادات كهرباء قديمة عن إجراء للاستعلام عن أسعار الكهرباء عبر الهاتف، لذلك شهد محرك البحث العالمي “جوجل” بعض الطلبات للاستعلام عن أسعار الكهرباء عبر الهاتف.

وبهذه الطريقة ستقوم الشركة القابضة للكهرباء بشحن فواتير الكهرباء الخاصة بشركة التوزيع إلكترونياً في إطار جهود الحكومة لمنع وتقليل الازدحام أمام المصلحة العامة، وقدمت عدة طرق لمعرفة ذلك، طابور لمواجهة وباء فيروس كورونا.

طرق الاستعلام عن فواتير الكهرباء

قبل دفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت، عليك أولاً معرفة فاتورتك، هذا مهم لجميع المواطنين، وذلك لأن جميع المواطنين يغيرون عداداتهم إلى عدادات إلكترونية يتم إرسالها شهريًا، أي ما يسمى بالعدادات مسبقة الدفع.

حيث توفر وزارة الكهرباء طريقة سهلة وسهلة للتعرف على الفواتير عبر الإنترنت، بهذه الطريقة:

الطريقة الأولى

تحتاج إلى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الطاقة.

تحتاج إلى النقر فوق قسم الخدمات.

انقر فوق كلمة استعلام عن الفواتير حيث سترى قائمة بالخدمات المتاحة على هذا الموقع.

عندما تفتح هذه الصفحة، سترى بعض الحقول الفارغة التي تحتاج إلى تعبئتها.

على سبيل المثال، حدد الولاية التي تعيش فيها، وبالطبع أين توجد العدادات.

ثم املأ البيانات المتبقية، مثل رقم العداد والاسم، في الحقول الفارغة.

ثم انقر فوق استعلام الكلمة وانتظر بضع دقائق حتى تظهر النتائج.

الطريقة الثانية

تحتاج إلى زيارة الموقع الرسمي للشركة المسؤولة عن الكهرباء.

انقر فوق كلمة استعلام عن الفواتير حيث سترى قائمة بالخدمات المتاحة على هذا الموقع.

عندما تفتح هذه الصفحة، سترى بعض الحقول الفارغة التي تحتاج إلى تعبئتها.

على سبيل المثال، حدد الولاية التي تعيش فيها، وبالطبع أين توجد العدادات.

ثم املأ البيانات المتبقية مثل رقم العداد والاسم ورقم الاشتراك وما إلى ذلك في الحقول الفارغة.

رقم اشتراكك موجود في فاتورة الكهرباء القديمة الخاصة بك والمكونة من 10 أرقام.

ثم انقر فوق عرض الفاتورة وانتظر بضع دقائق حتى تظهر النتائج.

في هذا الموقع يمكنك تقديم شكاوى حول قيمة فاتورتك.

جدير بالذكر أن الحكومة سهلت على المواطنين العثور على أسعار الكهرباء، خاصة في محافظات الصعيد، إيمانا منهم بضرورة مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي.

ويرجع هذا الارتفاع إلى الارتفاع الأخير في درجة الحرارة، مما أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة بسبب التكييف والمراوح.

نأمل أن تجد المعلومات التي قدمتها حول هذا الموضوع مفيدة في إغلاق موضوع كيفية دفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت.