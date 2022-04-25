بريطانيا تعلن تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الاثنين، تقديم لندن مدرعات وآليات عسكرية إلى أوكرانيا.

ومن جهته، ذكرت وزيرة الطاقة الأمريكية، أنّ مليونًا إلى 1.5 مليون برميل من النفط الروسي، خرجت من السوق وإنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز يرتفع وسيواصل الارتفاع، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه يجب إضعاف روسيا إلى الحد الذي لا يمكنها فيه القيام بأشياء مثل غزو أوكرانيا، وذلك بعد أن قام رفقة وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، بزيارة كييف، وتعهدا بتقديم 713 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا في مجهودها الحربي.

جاء التعليق المباشر بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيسين الأمريكيين البارزين بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي - وأعقبته روسيا بتقديم شكوى دبلوماسية رسمية بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية.