نائب وزير الدفاع التشيكى يرجح بدء محادثات مع أمريكا فى مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو (براغ الدولى) اليوم الاثنين أن هافرانيك سيترأس فريق تفاوض يتألف من مسئولين من وزارتى الدفاع والشئون الخارجية بالإضافة إلى وكالات تشيكية أخرى. وكانت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، قد ناقشت مع نظيرها الأمريكى لويد أوستن، خططا لاتفاقية تعاون دفاعى بين الجانبين بالعاصمة واشنطن يوم الخميس الماضى، حسبما أشار الراديو.

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