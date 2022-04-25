روسيا: نسعى لمنع وقوع صراع عسكرى كبير فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال إيفانوف -فى تصريحات صحفية خلال اجتماع للجنة المؤقتة لمجلس الاتحاد بشأن حماية سيادة الدولة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إن "التوقف الحالى فى العلاقات بين روسيا الاتحادية والغرب قد يكون مفيدا لإعادة الحسابات".

وأضاف: "تم طرد حوالى 400 دبلوماسى روسى من 28 دولة أغلبها أوروبية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وهى بولندا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا"، مشيرًا إلى أن العقوبات ضد روسيا ستسبب مشاكل خطيرة فى الدول التى تتبناها.

ولفت إلى أن حظر الدخول إلى روسيا ومصادرة الأصول فى روسيا قد يكون ردا على الإجراءات غير الودية ضد موسكو.