لبنان.. مشروع ضخم لرقمنة أرشيف التلفزيون ووزارة الإعلام

يسعى وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، لإنجاز مشروع رقمنة وتنظيم أرشيف تلفزيون البلاد الرسمي ووزارة الإعلام، الذي يشكل ذاكرة الشعب الثقافية والتاريخية والفنية.

ويجري المشروع بالتعاون مع المعهد الوطني السمعي البصري الفرنسي المتخصص وصاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال، وبمساعدة من السفارة الفرنسية لدى لبنان.

ويتوزع هذا الأرشيف على وزارة الإعلام اللبنانية بأقسامها المختلفة، الإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام ومديرية الدراسات والمنشورات، وكذلك على مبنى تلفزيون لبنان الرسمي.

مشروع واعد

وقال المكاري لموقع "دوت الخليج" إن "مشروع نقل أرشيف الوزارة من حاله الحاضر الورقي والصور والتسجيلات ورقمنتها مع كل محتويات أرشيف تلفزيون لبنان الغني والتاريخي، يشكل مشروعا حضاريا ثقافيا من شأنه الحفاظ على ذاكرة لبنان وتاريخه ونقله للأجيال المقبلة".

وأضاف: "كان وزراء الإعلام الذين تسلموا الوزارة قبلي قد بدأوا بالخطة وأنا أكملها، وقد وضعتها على أول سلم أولوياتي. هي خطة طموحة للحفاظ على ذاكرة اللبنانيين".

وتابع وزير الإعلام اللبناني: "الأرشيف بمثابة كنز للبنان ولوزارة الإعلام، وقد تضرر بسب الحرب والفوضى في الفترات السابقة وفقدت منه مواد".

وأضاف المكاري: "فكرة تنظيم ورقمنة أرشيف الوزارة والتلفزيون ليست جديدة، وقد طرحت منذ عدة سنين للحفاظ على المعلومات والصور والتسجيلات السمعية والبصرية، إلا أنني أعطيته الأولوية منذ وصولي إلى الوزارة، وهو إنجاز سيكون بمتناول الدارسين والجامعيين والأكاديميين بعد رقمنته وترتيب وضعه بالشكل العلمي المطلوب، بكل المواد القيمة الموجودة في تلفزيون لبنان والمسلسلات والقصص الفنية المصورة".

واعتبر الوزير أن "من لا يعرف تاريخه كيف يستطيع استشراف مستقبله؟".

محتويات نادرة

ويحتوي أرشيف وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان على تسجيلات نادرة وصور ومسلسلات محلية مصورة بالأبيض والأسود تؤرخ لانطلاق تلفزيون لبنان، والحالة الثقافية التي طبعت البلاد في مطلع الخمسينيات والستينيات، حيث كان تلفزيون لبنان من أوائل التلفزيونات التي انطلقت في العالم العربي.

وستحافظ الخطة على تسجيلات نادرة في إذاعة لبنان الرسمية، ولقاءات مع كبار السياسيين والفنانين السابقين الذين غادروا الدنيا، وأصبحت مقابلاتهم جزءا من التاريخ ومن ذاكرة الوطن، وكذلك أرشيف الصور في كل من مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وبدأ العمل فعليا على المشروع منذ أيام وانطلقت دورة خاصة بذلك، حيث يخضع مجموعة من المختصين ومن كوادر الأقسام المتخصصة بالأرشيف والمعلومات في وزارة الإعلام وفي تلفزيون لبنان، لدورة تدريبية مع المعهد الفرنسي المذكور.

وتستمر الدورة حتى الأسبوع المقبل لتدريب الكوادر على كيفية أرشفة ورقمنة المواد والصور والتسجيلات، تمهيدا لحفظها واسترجاعها ووضعها في تصرف الباحثين والدارسين في مجال الإعلام والفنون وفي المجالات الأخرى.