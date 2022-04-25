الأردن : الملك وولي العهد يغادران إلى مصر

دوت الخليج :- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أرض الوطن متوجها إلى القاهرة، لعقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي.

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