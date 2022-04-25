الحكومة الأردنية تحدد عطلة عيد الفطر

دوت الخليج :- أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، بلاغاً يُحدِّد عطلة عيد الفطر السَّعيد اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق للثَّاني من أيَّار المقبل، وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للخامس منه.

ونصَّ البلاغ على أن تعطِّل جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق للثَّاني من أيَّار المقبل، وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للخامس منه.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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