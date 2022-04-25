علامات تكشف ليلة القدر وفضلها على المسلم

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن علامات تكشف ليلة القدر ، الليلة التي ينتظرها جميع المسلمين في شهر رمضان من كل عام إذ أنها ليلة خير من ألف شهر بها خير كثير ورزق وفير وواسع مغفرة من الله، يفوز من يدركها ويقيمها على أكمل وجه فالدعاء بها مستجاب، ولهذا فإن العلامات الخاصة بها تعد بمثابة ضوء لمن يرجون قيامها وصومها وصلاتها، فإن التعبد بها يضاهي التعبد سنوات طوال.

فضل ليلة القدر

تعد ليلة القدر كما انزل الله تعالى في كتابه العزيز “ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر”، فهي ليلة عظيمة يغفر الله فيها للمستغفرين ويعتق الرقاب من النار، فمن اعتق من النار فقد فاز فوزا عظيما وقد انزل الله سورة “القدر” دليل على فضلها الكبير، ومن الجدير بالذكر أن ليلة القدر لم يعرف العلماء تحديدا موعدها في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، ولكنها ليلة وترية لها بعض العلامات التي اجتمع عليها الفقهاء.

علامات تكشف ليلة القدر

توجد بعض العلامات التي تدل على كونها ليلة القدر حيث اجمع جمهور الفقهاء أن هناك بعض العلامات التي تكون أثناء الليلة وعلامات أخرى بعد انقضائها، وتتمثل تلك العلامات في أن السماء تكون صافية بوجود قمر ينيرها ولكن يكون شكل القمر مثل شق الجفن كما ذكر رسول الله الكريم حيث قال مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ” تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله فقال: “أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنه”، بينما العلامات بعد انقضاء الليلة فهي طلوع الشمس بدون شعاع فتكون شمس بلا حرارة ولكنها ضوء فقط، وتكون تلك الليلة دافئة جوها صافي هواءها بلا حرارة.

الدعاء في ليلة القدر

يكون الدعاء في ليلة القدر مستجاب فهي ليلة عظيمة فضلها كبير عند الله لذلك يقوم جميع المسلمين بالدعاء لأنفسهم وذويهم بالرحمة والمغفرة والعفو، إلى جانب التعبد وقيام الليل والحفاظ على الصلوات الخمس وصلاة التراويح وصلاة التهجد، وكل منا يحافظ على صيامه ولا شك أن الليلة غير معلوم زمنها حيث أنها ليلة وترية في العشر الأواخر من شهر رمضان ولكن لم يحدد أي ليلة تكون فربما تكون السابع والعشرين من رمضان أو الخامس والعشرين وربما التاسع والعشرين، ويدل عليها العلامات السابق ذكرها لكن الكثير من الأشخاص يحرصون على التعبد طوال شهر رمضان ويداومون على الدعاء في جميع الليالي الوترية الأخيرة.