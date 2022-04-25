مقتل شخصين في تحطم طائرة بين المنازل فى تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية بتحطم طائرة تدريب ذات محرك واحد، والتي سقطت بين المنازل في حي عثمان غازي بمدينة بورصة التركية، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها واندلاع حريق.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن الطيارين فى الحادث بتركيا فرقان أوتكوم ومراد أفشار فقدا حياتهما، جراء الحادث.
#SonDakika Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. https://t.co/MDeBEunQp2 pic.twitter.com/P6Xot6Dllq
— Dijital Gaste (@dijitalgastecom) April 25, 2022
وأوضحت وسائل إعلام تركية أن طائرة «TC-UPT» ذات محرك واحد من نوع «Tecnam P2002 JF» تابعة لشركة «YBS Aviation» سقطت بين المنازل في منطقة عثمان غازي في مدينة بورصة، وقد تم إرسال حوالي 20 سيارة إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.
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