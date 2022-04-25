الجيش الأوكرانى يعلن إسقاط مقاتلة سوخوى روسية فى خاركيف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدفاع الجوى للقوات المسلحة الأوكرانية فى فيسبوك، أن الطائرة من طراز سوخوى 34، ذات المقعدين، حيث سقطت قرب مدينة بالقلية.
إلى ذلك، تداول ناشطون على تويتر مقاطع مصورة للطائرة وهى تسقط، فيما قفز مظليان منها يعتقد أنهما قائد الطائرة ومساعده.
من جهته، أوضح وزير الدفاع الأوكرانى أليكسى ريزنيكوف أن القوات الروسية تحاول كسر الدفاعات الأوكرانية فى شرق البلاد.
يأتى ذلك، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إطلاق صواريخ عالية الدقة من الجو خلال الليل أصابت ست منشآت عسكرية أوكرانية، بما فيها ثلاثة مستودعات للذخيرة فى مقاطعة خاركيف.
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