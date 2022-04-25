باكستان ترفض زيارة رئيس الوزراء الهندى لمنطقة جامو وكشمير

جدة - نرمين السيد - وقالت "وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية": "إن زيارة مودى أمس الأحد تعد حيلة أخرى لإبراز الحياة الطبيعية "المزيفة" فى المنطقة ". وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية أن المجتمع الدولى يراقب منذ 5 أغسطس 2019 العديد من المحاولات اليائسة من قبل الهند لتحويل الانتباه عن القضايا الأساسية الفعلية فى منطقة جامو وكشمير.

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