الوزراء اللبنانى يعقد جلسة استثنائية غدا لبحث غرق مركب طرابلس

كما تتناول الجلسة مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية فى البلاد.
ووفقا للحصيلة الرسمية المعلنة بخصوص المركب المنكوب، فقد تم إنقاذ 45 راكبا فقط من بين قرابة 84 راكبا وفقا لتقدير المنظمة الدولية للهجرة وقائد القوات البحرية اللبنانية الذى أكد أن المركب كانت حمولته المقدرة 6 أفراد إلا أنه أبحر بحمولة تقدر بـ 15 ضعفا من طاقته.
كما تم انتشال 6 جثث بينهم جثة لطفلة، فيما يؤكد شهود عيان انتشال عدد آخر من الجثث لم يعلن عنهم رسميا بعد.
كانت مدينة طرابلس قد شهدت مساء أمس احتجاجات وأعمال عنف للمطالبة بتحقيق شفاف يكشف الحقائق فى حادث غرق المركب.
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