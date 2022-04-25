نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي مبكر بنكهة ثأرية.. مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد ، تفتتح مباريات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء الثلاثاء 26 إبريل 2022، ملعب ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر سيتي الإنجليزية، مواجهة قوية ونارية، تمثل نهائي مبكر للـ تشامبيونز ليج ، والذي يأتي بنكهة ثأرية، تجمع فريقا ريال مدريد ومانشستر سيتي ، واللذين يسعيان إلى لقب رقم 14 لصالح الملكي، في مقابل بطولة تاريخية أولى لحساب السيتيزن .

نتناول خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في النسخة 67 من دوري أبطال أوروبا ، علاوة على تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد .

مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

مواجهة جديدة إذن، تترقبها جماهير كرة القدم العالمية والأوروبية على وجه التحديد، في قمة إنجليزية إسبانية، تجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي .

حيث يسعى كما أسلفنا الميرنجي إلى توسيع فارق صدارته لقائمة الأندية المتوجة بدوري الأبطال بلقب رقم 14.

في مقابل رغبة من السيتي في كسر نحسه مع البطولة، وآخره في الموسم الماضي من أمام مواطنه تشيلسي.

نستعرض في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا :

نشير إلى أن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، سيُجرى على مدار يومين.

تنطلق يوم الثلاثاء 26 إبريل 2022 بـ مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد .

وتستكمل يوم الأربعاء 27 إبريل 2022 بـ مباراة ليفربول وفياريال .

نادي مانشستر سيتي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي .