روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، طرد 40 دبلوماسيا ألمانيا، ردا على إجراء مماثل لبرلين أوائل الشهر الجاري.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرت وكالة «رويترز» أجزاء منه، إن 40 من الدبلوماسيين الألمان باتوا «أشخاصا غير مرغوب فيهم» في موسكو.

وتابعت أنها اتخذت هذا القرار بعد أن أعلنت ألمانيا في 4 أبريل، أن «عددا كبيرا» من المسؤولين في السفارة الروسية في برلين «غير مرغوب فيهم».

وأوائل الشهر الجاري، أعلنت ألمانيا، طرد عدد كبير من الدبلوماسيين في السفارة الروسية ببرلين، على خلفية مزاعم حدوث «عملية قتل جماعي» قرب كييف.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن عدد الدبلوماسيين الروس «غير المرغوب بهم»، حينها كانوا 40 دبلوماسيا.

يذكر أن إعلان دبلوماسيين كأشخاص غير مرغوب فيهم، يعني الطرد من البلد المستضيف.

وتوترت العلاقات السياسية بين روسيا وألمانيا على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، لكن البلدين لا يزال يحافظان على جوهر التعاملات الاقتصادية، خاصة واردات الغاز الروسية لبرلين.