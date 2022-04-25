كييف: لم نتفق على فتح ممرات إنسانية فى ماريوبول اليوم

جدة - نرمين السيد - نفت الحكومة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أى اتفاق على فتح ممرات إنسانية فى مدينة ماريوبول، وذلك ردًا على إعلان روسيا لهدنة إنسانية من جانب واحد، لإجلاء المدنيين المفترض تواجدهم فى مصنع "آزوفستال" هناك.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، كتبت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، اليوم الأحد، على قناتها فى تطبيق "تيليجرام"، أنه "لا يمكن فتح ممر إنسانى إلا بالتوافق بين الجانبين"، مضيفة أن "أى ممر معلن من جانب واحد لا يضمن الأمن، ولذلك لا يعد ممرًا إنسانيًا". وتابعت: "أعلن رسميًا وعلنًا أنه ليس هناك للأسف اتفاقات على فتح ممرات إنسانية من (آزوفستال) اليوم". وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أن كييف لجأت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذى يصل موسكو غدًا بطلب أداء دور الجهة المبادرة والضامنة فى فتح ممر إنسانى لإجلاء المدنيين الذين تقول السلطات الأوكرانية إنهم متواجدون داخل مصنع الصلب الضخم الذى لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية فى ماريوبول. وطلبت الحكومة الأوكرانية من جوتيريش إشراك ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى القافلة الإنسانية المحتملة.

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