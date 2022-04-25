جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، فقد أشارت المعلومات المتاحة إلى أنه تم إخراج الأطفال إلى الشارع، حيث قال ممثل وزارة التعليم والعلوم فى المنطقة، إن الرسائل تأتى عبر البريد الإلكترونى، وتجرى الآن عمليات فحص المؤسسات التعليمية من قبل الأجهزة الأمنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إخلاء مدارس منطقة روسية بعد تلقى تهديدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.