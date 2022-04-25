عاجل- إجراء روسى مفاجئ ضد ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الخارجية الروسية إنها استدعت سفير برلين لدى موسكو، جيزا أندرياس فون جاير، حيث أعربت له عن "احتجاجها الشديد على القرار غير الودى بشكل صارخ الذى اتخذته الحكومة الألمانية فى الرابع من أبريل لإعلان 40 موظفًا فى المؤسسات الدبلوماسية الروسية فى ألمانيا شخصيات غير مرغوب فيها".

وقال البيان إن الجانب الروسى خلال الاجتماع، أشار إلى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، التى بررت الإجراء الأخير بـ"ادعاء كاذب عن ممارسة هؤلاء الموظفين أنشطة تستهدف تقويض "حرية ألمانيا" و"وحدة المجتمع الألمانى" وبمزاعم عن تطورات الأحداث فى أوكرانيا".

ووصفت الخارجية الروسية تصريحات بيربوك بأنها "غير مقبولة"، وقالت: "سلمت إلى السفير مذكرة تنص على إعلان 40 موظفا فى المؤسسات الدبلوماسية الألمانية فى روسيا شخصيات غير مرغوب فيها، ضمن إطار الرد بالمثل على قرار الحكومة الألمانية المذكور".

ويأتى ذلك ضمن جولة جديدة من "حرب السفارات"، حيث طردت دول الغرب نحو 300 دبلوماسى روسى منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، وردت روسيا بالمثل على عدد من هذه الخطوات.