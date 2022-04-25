نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443 وكيفية الاستعلام عن الأداء الوظيفي بالخطوات

نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443 ، من منطلق توفير الوقت والجهد، ومواكبة العصر، والتحول الرقمي، وبالطبع تحقيق رؤية السعودية 2030، اتجهت الحكومة للتطوير على الخدمات المقدمة لمواطنيها، والتي من بينها كان نظام فارس الذي وفرته وزارة التعليم لكل العاملين في الوزارة من معلمين ومعلمات، وإداريين، كل من يعلم في الوزارة يستطيع إجراء الكثير من الخدمات من خلاله، وبالطبع خدمة تقديم طلب بدل ترحيل أحد الخدمات التي يوفرها، والتي ازداد عليها الطلب كثيرًا في الآونة الأخيرة، والتي سنتعرف عليها الآن، حيث ازداد البحث عن نظام فارس طلب بدل ترحيل لمعرفة طريقة تفعيل تلك الخدمة.

نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443

أتاحت وزارة التعليم السعودية خدمة طلب بدل ترحيل والتي تسمح بالحصول على جميع المستحقات المالية للكوادر الإدارية من ترقيات وغيره، من بلد لأخرى، بكل سهولة، شرط أن يكون المستفيد بالفعل مسجلًا في نظام فارس، مع العلم أن نظام فارس يقدم الكثير من الخدمات الأخرى مثل طلب إجازة، الاستعلام عن الرواتب، وطلبات البدلات، التعديل على مواعيد الإجازة، الاستفسار على أي أمرًا آخر.

خطوات تفعيل خدمة طلب بدل ترحيل في نظام فارس

يمكن من خلال اجراء بعض الخطوات البسيطة تفعيل الخدمة بكل سهولة، والتي تبدأ من زيارة الموقع الرسمي لنظام فارس:-

ثم الضغط على مستخدم جديد لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

الضغط على مشاهدة الملف الشخصي.

إضافة رقم السجل المدني.

ادخال الرقم الخاصة بالآيبان لاستقبال المبالغ المالية.

إضافة البريد الالكتروني.

إضافة رقم الهاتف.

الضغط على إرسال.

خطوات الاستعلام عن الأداء الوظيفي في نظام فارس

كما ذكرنا أن نظام فارس يقدم خدمات كثيرة، ومن الخدمات التي يبحث عنها الجميع في الآونة الأخيرة هي خدمة الاستعلام عن الأداء الوظيفي، والتي تبدأ بزيارة الموقع الرسمي أيضًا وإتباع هذه الخطوات الآتية:-