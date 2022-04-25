جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار

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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى ، هو ما يبحث عنه عشاق ومحبي الفريقين وكرة القدم في كل مكان ، تزامناً مع اقتراب انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع الفريقين على ملعب الاتحاد معقل المان سيتي لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، لذلك نسعى من خلال هذا المقال لتقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى ، وإن وجدنا بعض القنوات المجانية التي تذيع مباراة ريال مدريد ومان سيتي اليوم مجانا على عرب سات سنوفرها لكم من خلال تحديث لهذه الصفحة على الفور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم مجانا ، تنطلق مباراة الريال ومان سيتي اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين 26 من شهر أبريل الحالي 2022 ، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتنطلق المواجهة القوية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 قناة بي ان سبورت بريميوم 1 HD حيث تمتلك قنوات بي ان سبورت حقوق نقل وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم مجانا

قنوات ريال مدريد ومانشستر سيتي المفتوحة مجانا ، وجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 78 نقطة، حصدها من 33 مباراة، بعدما فاز في 24 لقاء، وتعادل في 6، وهزم في 3 مواجهات، بينما يتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، حصدها من 33 مباراة، بعدما انتصر في 25 مواجهة، وتعادل في 5، وهزم في 3 لقاءات ، والآن نترككم مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى.