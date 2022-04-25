نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد أجازة عيد الفطر في السعودية والكويت 2022 المعلن من الحكومة السعودية والكويتية للقطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أجازة عيد الفطر في السعودية والكويت 2022، بقرار ملكي تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد بداية أجازة عيد الفطر المبارك، ليتم العمل به داخل القطاعات العامة والخاصة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث قامت الوزارة بتحديد أيام الأجازة من خلال منشور لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بعد زيادة البحث عليها خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، والتي تعد من الأيام الأفضل على مدار أيام السنة، ومن خلالها يتم الإكثار من الصلاة والدعاء عز وجل حيث خلال تلك الأيام لا يرد سائل أبدا بإذن الله.

موعد أجازة عيد الفطر في السعودية 2022

من خلال منشور رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة تم تحديد أيام أجازة عيد الفطر المبارك، حيث أنه من المقرر أن تستأنف اولى أيام الأجازة في اليوم التاسع والعشرين من رمضان بالتقويم الهجري ويوافق بالتقويم الميلادي الذي يوافق التاريخ الميلادي الثلاثين من شهر أبريل الحالي، وتستكمل الأجازة حتى يوم أربعة من شهر مايو المقبل، وذلك في كافة الجهات الحكومية والخاصة داخل أراضي المملكة، ومن المقرر أن يتم الاستطلاع عن قدوم شهر شوال بشكل شرعي من خلال رؤية الهلال الخاص بأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد أجازة عيد الفطر في الكويت 2022

خلال الساعات الماضية بدولة الكويت تم الإعلان الرسمي من قبل الديوان الأميري عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث من المقرر إقامة الرؤية الشرعية المقررة في كل كام لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، في حلة تم رؤية الهلال يوم 30 من شهر أبريل فأن يوم الثاني من مايو أول أيام العيد، ففي حالة تعذر رؤية الهلال يتم استكمال شهر رمضان ثلاثون يوما.

من المقرر أن تبدأ الأجازة الرسمية في القطاعات العامة والخاصة يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مايو، وتستمر الأجازة حتى العودة مرة أخرى للدوام في يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو، كما نوه الديوان الملكي بالكويت على ضرورة الالتزام بأيام الاجازات من قبل جهات العمل.

اول ايام عيد الفطر المبارك 2022

تم تحديد موعد اول ايام عيد الفطر المبارك داخل المملكة ودولة الكويت على ان يكون بداية من يوم الاثنين الذي يوافق بالتاريخ الميلادي اليوم الثاني من مايو المقبل لعام 2022، على ان يتم التأكيد على موعد اجازة عيد الفطر المبارك كما سبق لنا ذكره بالاعلي بداية من يوم التاسع والعشرون من ابريل للقطاع العام والخاص بينما فى الكويت بداية من يوم 2 مايو المقبل.