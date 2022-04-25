جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الأمن الفدرالية فى روسيا، اليوم الإثنين، عن هوية الشخصية الإعلامى البارز الذى تم إنقاذه من مخطط الاغتيال، والذى أشار إليه خطاب الرئيس فلاديمير بوتين فى وقت سابق من اليوم.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قالت هيئة الأمن الفيدرالية فى بيان لها، إن الإعلامى الذى تحدث عنه بوتين هو المذيع التلفزيونى سيرجى سولوفيوف، موضحة أنه تم وضع مخطط اغتياله من قبل مجموعة من عناصر تنظيم "الاشتراكية الوطنية\القوة البيضاء" النازى، المدرج على قائمة الإرهاب فى روسيا. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن فى وقت سابق من اليوم، خلال كلمة ألقاها باجتماع لمجلس النيابة العامة الروسية، عن إحباط أجهزة الأمن مخططًا إرهابيًا استهدف اغتيال إعلامى تلفزيونى بارز فى البلاد. وقال بوتين إن "الغرب بسبب تكبده هزيمة إعلامية فى روسيا انتقل إلى محاولات اغتيال صحفيين روس"، مضيفا: "سيحاولون الآن النأى بأنفسهم عن هذه القضية، لكن هناك حقائق وأدلة دامغة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إعلان بوتين.. الأمن الروسى يكشف تفاصيل إنقاذ شخصية بارزة من الاغتيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.