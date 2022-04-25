فيديوجراف- وعود ماكرون فى خطاب النصر

جدة - نرمين السيد - فاز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، برئاسة فرنسا لولاية ثانية فى سابقة لم تحدث منذ الرئيس الأسبق جاك شيراك فى 2002، حيث حصد ماكرون 58% من الأصوات مقابل 42% حصلت عليها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.





وفى خطاب النصر أمام حشد غفير من مؤيديه، تقدم ماكرون بالشكر للفرنسيين، وأقر بأن انتخابه جاء رفضًا لأفكار اليمين المتطرف، ولمنع هذا الفكر من الوصول إلى الحكم، معلنًا البدء بمواجهة الانقسام الذى ضرب المجتمع الفرنسى. وتعهد ماكرون بأن يكون رئيسا لجميع الفرنسيين، كما وعد بأن يجعل بلاده دولة عظيمة، وأن يجعل دول الاتحاد الأوروبى أكثر قوة. ودعا فى الوقت نفسه إلى معرفة سبب إحباط أغلبية الفرنسيين والسر وراء عزوفهم عن التصويت.

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