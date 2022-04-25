بوتين: الاقتصاد الروسى قادر على العمل بثبات ودون اضطرابات رغم العدوان

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قدرة الاقتصاد الروسى على العمل بثبات، ودون اضطرابات فى ظل الظروف الحالية، وذلك على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.





وقال الرئيس الروسى، خلال كلمة ألقاها فى اجتماع موسع لمجلس النيابة العامة الروسية: "تقدم الدولة لقطاعات الإنتاج الرائدة، حيث يعمل الملايين من مواطنينا. ويتمتع الاقتصاد الروسى بكل فرصة للعمل بثبات ودون إخفاقات فى الحقائق الجديدة". كما أشار بوتين إلى أن توفير الحرية والمرونة لقطاع الأعمال سيضمن إشباع السوق وتقليص النقص وارتفاع الأسعار، مؤكدًا على أن آليات دعم المواطنين فى مواجهة العقوبات يجب أن تعمل دون اضطرابات على جميع المستويات. واعتبر بوتين القيود الخارجية المفروضة على روسيا بمثابة عدوان، مشيدًا بأداء قطاع الأعمال المحلى فى ظل الظروف الحالية، مؤكدًا على ضرورة دعم قطاع الأعمال الروسى قدر الإمكان، وتوفير كل الفرص، بما فى ذلك تخفيف العبء الإدارى.

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