عاجل- إطلاق نار فى نيويورك وسقوط ضحايا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "نيويورك بوست"، أشارت الشرطة إلى أن حادث إطلاق النار وقع فى شارع كلاى بالقرب من طريق "كروس- برونكس" السريع، موضحة أن رجلاً يبلغ من العمر 27 عاما أصيب برصاصة فى صدره، وأعلن عن وفاته فى مستشفى سانت برناباس.

وأضافت الشرطة الأمريكية: "أصيب رجل يبلغ من العمر 39 عاما، برصاصة فى ساقه اليمنى ورجل يبلغ 34 عاما فى ساقه اليسرى، وتم نقل كلاهما إلى مستشفى لينكولن لتلقى العلاج"، مؤكدة أن "أحد المشتبه بهم هرب من مكان الحادث فى سيارة سيدان داكنة اللون، فى اتجاه غير معروف".