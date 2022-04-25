نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بأمر ملكي صرف 2.2 مليار ريال معونة شهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة معونة رمضان 1443 لمستفيدي الضمان من أكثر المواضيع بحثاً الآن عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن أعلن جلالة الملك وأمر بإيداع 2.2 مليار ريال سعودي معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد ذكر أحمد سلمان الجارحي في تغريدة رسمية له على تويتر، يشكر فيها جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال مكرمة الملك سلمان في شهر رمضان لمستفيدي الضمان.

كانت هناك حالة من الترقب والانتظار انتابت المستحقين لمعاش الضمان والمنتظرين لمكرمة الملك سلمان معونة شهر رمضان الكريم، فقد عود جلالة الملك المستفيدين على صرف المكرمة الملكية لهم في شهر رمضان المبارك، وجاء اليوم ليتم الإعلان بشكل رسمي من قبل أحمد سلمان الجارحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الرسمي على تويتر ليزف بشرى سارة لجميع المستفيدين من مستحقي الضمان.

معونة شهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

وجه جلالة الملك سلمان حفظه الله ورعاه بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال سعودي معونة رمضان 1443 لمستحقي الضمان الاجتماعي. وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عن نزول مكرمة الملك سلمان في الحسابات البنكية. تمهيداً لنزول هذه المعونة في حسابات المستفيدين البنكية. ويتم اختيار المستفيدين من المعونة وفق شروط وضوابط قد تم وضعها بعناية وحرص. من قبل وزارة الموارد البشرية حتى يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين وحتى يتم توزيع الدعم بشكل عادل.

رابط الاستعلام عن مكرمة الملك سلمان حفظه الله ورعاه

يتم الاستعلام عن نزول معونة رمضان في حساب المستفيد البنكي إلكترونياً باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي سوف نذكرها لكم فيما يلي:-

يجب في البداية الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول على حساب المستفيد الخاص به من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “حسابي” ومن خال ذلك يتضح المبلغ الموجود في الحساب الخاص بالمستفيد.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443 وكم المبلغ

كما كان في العام السابق فمن المتوقع أن يتم صرف مبلغ 1000 ريال للفرد الواحد. ويتم صرف 500 ريال للتابع في الأسرة. ويكون المبلغ المستحق لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال والحد الأقصى للصرف مهما كان عدد الأسرة هو 3000 ريال.