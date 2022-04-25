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عمر شويل - جدة إعلان نزول مكرمة الملك سلمان 1443 اليوم في حسابات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي قامت بدورها بإعادة توزيعها على المستفيدين من الضمان، حسب استحقاق كل فرد واسرة، بحد أقصى للصرف 3000 ريال للأسرة، وبدأت مؤشرات جوجل تشير للبحث عن موعد صرف المكرمة من الحساب المصرفي بالمملكة.

“بشرى عاجلة” إعلان نزول مكرمة الملك سلمان 1443 ساعة الصرف من الراجحي Alrajhi

عبر حساب الرئيس الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم نشر تويته صباح الاثنين تفيد بغيداع الملك لمبالغ المكرمة الملكية في حاسب الوزارة الضماني، حيث أصدر الملك الموافقة بتنزيل مليارين و2 مليون ريال سعودي في حسابات الوزارة، والتي تقوم بدورها بإعادة التوزيع على حسابات المستفيدين حسب استحقاق كل فرد منهم.

إعلان رئيس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صباح اليوم

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يُقدّمه في ميزان حسناته.

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موعد صرف المكرمة الملكية من المصرف

وجه وزير الموارد البشرية بإيداع مكرمة الضمان اليوم في حسابات الوزارة، ويكون على المستفيدين الاستعلام عن نزول المكرمة بالحساب الضمان برقم الهوية والرقم السري لهم، على أن يتم الإعلان عن نزولها بالمصرف والتمكن من تسلمها خلال ساعات قليلة، ويكون على كل مستفيد التواصل مع المصرف الخاص به للتعرف على موعد الاستلام.

قيمة المكرمة الملكية وكيفية الحصول عليها من المصرف

يصرف للفرد المستقل 1000 ريال يستحق رب الاسرة 1000 ريال ما يستحق للفرد التابع 500 ريال قيمة المكرمة لأسرة من ثلاثة أفراد 2000 ريال الحد الأقصى لمكرمة الضمان 3000 ريال

ماهي مصارف الضمان المتاحة

أعلن السيد الراجحي أن المكرمة سيتم إيداعها بحسابات المصارف خلال ساعات قليلة من الموافقة عليها، وعلى كل فرد التواصل مع مصرفه والتعرف على جميع المصارف في في المملكة عن مواعيد العمل في شهر رمضان والتي تقوم بالعمل في خلال ألأيام المتبقية من العمل في رمضن لحين بداية العطلة.

خطوات الاستعلام عن نزول المكرمة من حساب الضمان المطور