نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام التعليم الجديد للثانوية العامة في السعودية والهدف منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام تعليم الثانوية العامة الجديد، قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بتغيير نظام التعليم للثانوية العامة بهدف تطوير العملية التعليمية ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات المختلفة وفي نفس الوقت لكي يكون النظام متفق مع القدرات العلمية والمعرفية للطلاب فعلى ما ينص نظام التعليم للثانوية العامة في السعودية 1443؟

نظام تعليم الثانوية العامة الجديد بالسعودية

قامت الوزارة بتحديد مسارات الطلاب من أجل معرفة ميول واتجاه كل طالب فيما بعد مرحلة الثانوية العامة على أن يتم تعديل وتحديث تلك المسارات باستمرار بما يتفق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وكل ذلك حتى يتم معرفة ميول الطالب ومساعدته على الوصول إلى ما يحلم به في مستقبله لهذا السبب تم إطلاق تلك المسارات لمساعدة الطلاب قدر المستطاع.

مسارات الثانوية العام في نظام التعليم الجديد

وقسمت الوزارة مسارات تعليم الثانوية العامة على 5 أجزاء هم:

إدارة الأعمال.

الهندسة وعلوم الحاسب.

مسار شرعي.

الحياة وعلوم الصحة.

المسار الإنساني العام.

كيفية تطبيق نظام المسارات على طلاب الثانوية العامة

صدر عن وزارة التربية والتعليم آلية تطبيق نظام المسارات الجديد كالتالي على الطلاب:

السنة الدراسية الأولى عبارة عن سنة مشتركة لكافة الطلاب ليتعلموا كيفية تطبيق النظام الجديد ويتم به توجيه وفرز الطلاب.

السنة الدراسية الثانية والثالثة يطبق بهما نظامين على الطلاب العلوم الطبيعية بما يختص بها من دراسة العلوم والطب والمسار الآخر وهو العلوم الشرعية بما يختص بها من مسارات عامة إنسانية.

أهداف نظام المسارات للثانوية العامة الجديد

هناك أهداف هامة لا غنى عنها تبرز من نظام المسارات الجديد لطلاب الثانوية العامة بالسعودية منها:

تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير كافة الجهات بالسعودية. إعداد الطلاب من تلك المرحلة الدراسية إلى المستقبل وإيجاد الوظائف المناسبة لهم. مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي. التقدم بمهارات وقدرات الطلاب لاكتساب المزيد منها. الوصول إلى أقصى درجات الأمان المهني.

توفير المتطلبات التابعة للتنمية الوطنية.

موعد تطبيق نظام المسارات على طلاب الثانوية العامة

أما عن الموعد المحدد من أجل بدء تطبيق النظام الجديد لطلاب الثانوية العامة فهو بدايةً من العام الدراسي الجديد القادم 1443-1444 من خلال مجالين العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية