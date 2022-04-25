منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022 والتسجيل في القروض السكنية للشباب

منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا وطريقة التسجيل في القروض السكنية ليبيا التسجيل في القروض السكنية ليبيا من اكثر الموضوعات التي يبحث عنها العديد من المواطنين الليبيين في الفترة الحاليه لمعرفة وورابط التسجيل في القروض السكنية، وقد وفرت الحكومة الليبية نظام القرض السكني الذي يتم التسجيل فيه عبر شبكة الانترنت وهو ذلك الذي يوفر القروض السكنية التي يمكن للمواطنين اقتراضها الحصول على وحدات سكنية من خلال منصة قروض الإسكان الليبي، حيث أوضحت المنصة الشروط والأحكام الواجب توافرها في المواطن المتقدم على القرض والتي إذا اختل أحد هذة الشروط يمنع نهائيا من القرض.كما يجب ان يكون الفرد ليبي الحنسية وسوف نوضح خلال السطورالتاليه طريقه التسجيل بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

منظومة القروض السكنية للشباب

يجب اتباع بعض الخطوات لكي يتم التسجيل للحصول على القروض السكنية في ليبيا من خلال منصة الفروض و هذه الخطوات كالاتي:

عليك الدخول على رابط منصة القروض السكنية الالكتروني المخصص لذلك.

ثم الدخول على منصة حكومتنا لتسجيل دخولك.

إضغط على ايقونة تسجيل جديد وقم بإنشاء حساب خاص بك على المنصة

قم بإدخال جميع البيانات اللازمة من على المنصة وأهمها” رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول”

سيتم ارساله قصيرة على تليفونك الخاص تحتوي على “كلمة السر “عليك بادخالها في مكانها المحدد.

وشرط أن تكون كل هذه البيانات ليست مزيفة حقيقية ودون أى خطأ والتأكد أن كافة البيانات مكتوبة بشكل صحيح حتى لا يعرض نفسه للمساءلة.

اكتب رقم الهاتف مرة واحدة، ثم قم بإرفاق جميع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة، لكي يتم استكمال عملية التسجيل القرض الذي تريد الحصول عليه.

وبهذه الخطوات تستطيع ان تسجل في القروض السكنية بسهولة

التسجيل في القروض السكنية ليبيا

اعلنت الحكومه الليبيه عن عده شروط يجب ان تتوفر في المتقدمين للحصول على القروض السكنيه والتي من اهمها