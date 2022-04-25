نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعميم الدوام في رمضان لجميع المؤسسات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعميم الدوام في رمضان، شهر رمضان المبارك به تتغير كافة مواعيد العمل بالقطاعات المختلفة في السعودية بما يتفق مع مواعيد الشهر العظيم، لهذا أعلنت الموارد البشرية عن دوام العمل في رمضان لكافة القطاعات موضحةً ساعات العمل عددها وبدايتها ونهايتها ليكون جميع الموظفين على علم بها قبل بداية شهر رمضان وخاصةً بعد قرار تعميم الدوام في الكثير من القطاعات بالسعودية.

تعميم الدوام في رمضان بجميع القطاعات السعودية

حيث قامت الوزارة بتعميم مواعيد العمل في رمضان لتوضيح المواعيد المفترض العمل بها للمسلمين بعد تخفيض عدد ساعات العمل برمضان، وقد جاء ذلك القرار كالتالي:

عدد ساعات العمل باليوم الواحد لا تزيد عن ست ساعات أما عن مجموعها الكلي بالأسبوع فهو ستة وثلاثين ساعة. أقصى حد لعدد الساعات هو ثماني ساعات باليوم وثمانية وأربعين ساعة بالأسبوع.

مواعيد دوام القطاع الحكومي في رمضان

أما عن الدوام لموظفي القطاع الحكومي فإن الوزارة قد حددت موعد بدء العمل في الغالب من العاشرة في الصباح حتى الثالثة عصرًا فقط ليصبح مجموع الساعات الكلي خمس ساعات فقط ولكن بمواعيد مختلفة مقسمة على ثلاث مجموعات كالآتي:

من التاسعة والنصف في الصباح حتى الثانية والنصف بعد الظهر.

ومن العاشرة والنصف في الصباح حتى الثالثة والنصف عصرًا.

ومن الحادية عشر والنصف في الصباح حتى الرابعة والنصف بعد العصر.

مواعيد دوام القطاع الخاص برمضان

هناك اختلاف في مواعيد دوام القطاعين الخاص والعام حيث تحدد مواعيد العمل لموظفي القطاع الخاص حسب جهة العمل والمسئولين عنه ولكن يجب أن تكون عدد الساعات الكلية في اليوم الواحد ست ساعات لا أكثر في أي جهة مع العلم أن أوقات الاستراحة وكذلك أوقات الراحة لا تحسب من وقت العمل.

موعد إجازة رمضان بالسعودية للقطاعين 1443

أما عن إجازة شهر رمضان التي تبدأ مع نهاية الشهر حتى نهاية عيد الفطر فهي تختلف في القطاعين الخاص والعام كالتالي: