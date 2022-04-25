نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نزلت الحين” المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي المطور وتأكد منها في حسابك sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي المطور، حيث زاد بحث المواطنين والمواطنات عنها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد صدور القرار الرسمي بصرفها هذا العام، حيث تابعنا معكم هنا في موقع ثقفني كافة الأخبار المتلعقة بها، وتوقعنا بالفعل نزول المكرمة الملكية قبل عيد الفطر المبارك، وها قد حدث بالفعل، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال ما هي المبالغ التي سيتم صرفها للمستفيدين، ما هي الشروط المتاحة، وكيف تتأكد من المكرمة في حسابك الضماني، حيث ظهرت في حسابات الكثير من المستفيدين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

المكرمة الملكية تويتر

وقد ظهر خبر صرف المكرمة الملكية الرسمي حتى الآن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهذا في حساب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السيد احمد سليمان الراجحي.

حيث نشر السيد الوزير في الساعات القليلة الماضية تغريدة يشكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بخصوص توجيهاته الكريمة بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي جميعهم بقيمة 2 مليار و200 مليون ريال سعودي.

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

وقد جاء هذا المبلغ أكثر من العام الماضي، حيث ان المبلغ الذي تم صرفه العام الماضي كان مليار و850 مليون ريال سعودي لمستفيدي الضمان، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة أعدادا المستفيدين المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

استعلام عن المكرمة الملكية

ويمكنك القيام بالاستعلام والتأكد من نزول المكرمة الملكية في حسابك بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.

سجل الدخول في حسابك الضماني الذي قمت بالتقديم به.

بعد تسجيل الدخول ستظهر لك الدفعة في الصفحة الرئيسة الخاصة بك.

ثم انقر على الدفعة لتنتقل إلى التفاصيل.

ستجد بها المبلغ الذي ستحصل عليه.

اذا لم تنزل الدفعة بعد فلا داعي للقلق، حيث انها ستنزل تدريجيا بحسابات المستفيدين.

شروط الحصول على المكرمة

ويوجد العديد من الشروط التي يجب وجودها للحصول على المكرمة، وهذا الشروط هي الخاصة بالسنة الماضية حيث لم يتم الإعلان في البيان حتى اللحظة عن شروط جديدة: