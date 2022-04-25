تفاصيل إجازة الوضع للمعلمات في المدارس بالسعودية

إجازة الوضع للمعلمات بالسعودية، يهتم قانون العمل السعودية بإعطاء جميع العاملين والموظفين حقوقهم بأكملها من خلال الإجازات، حيث أن هناك عدد معين من الإجازات الذي يتم اعطائه للموظفين بمسميات مختلفة مثل إجازة الوضع التي تعطى للموظفات السعوديات، ولكن هناك شروط وضوابط معين لإجازة الوضع للموظفات بالتحديد المعلمات نعرفكم بها فيما يلي.

تفاصيل إجازة الوضع للمعلمات بالسعودية

تعطى تلك الإجازة للموظفة الحاملة المنتمية إلى قطاع التعليم بالسعودية حتى يكون هناك وقت كافي لها للراحة قبل وبعد الولادة، وتبدأ الإجازة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كأقصى حد على أن تكون مدة إجازة الوضع للمعلمات هي عشرة أسابيع كاملة للمعلمة بأجرها الكامل أن تختر موعد بدايتها كما تشاء، على أن يكون هذا الموعد محدد من قبل لجنة طبية للمعلمة، ويمكن ملاحظة الفرق من خلال الصورة التالية لمعرفة بالتحديد موعد إجازة الوضع:

قانون إجازة الوضع للمعلمة السعودية

وفق نظام العمل الجديد في السعودية فإن إجازة الوضع تم تحديدها لتكون سبعون يومًا كاملًا للمرأة الحامل أن تبدأها قبل 28 يومًا بحد أقصى قبل موعد ولادتها المحدد، على أن تكون الضوابط التالية متوفرة وهي:

لا يحق أن يقوم صاحب العمل باعتذار أو فصل العاملة في فترة إجازة الوضع سواء أثناء الحمل أو الولادة وكذلك فترة التعب من أي منهما، على أن يكون هناك شهادة طبية تؤكد ذلك ولم تتخطى إجازتها في السنة 180 يومًا. تم حظر عمل المعلمة الحامل بعد وضعها بفترة أدناها ستة أسابيع وإذا كان هناك حاجة لإجازة إضافية تعطى شهرًا ولكن بدون أجر. بعد العودة للعمل تعطى المرأة فترة استراحة في اليوم لا تزيد عن ساعة متفرقة من أجل إرضاع مولودها. كما أن للمرأة السعودية العاملة أن تطلب تمديد الإجازة لشهر إضافي في حالة كان المولود في حاجة لرعاية صحية منها أو كان من ذوي الاحتياجات وفي تلك الحالة تكون الإجازة بالأجر وإذا كان هناك حاجة لتمديد إضافي عن الشهر تكون بدون أجر.

إجازة وضع المرأة بالقطاع الخاص

أما عن القطاع الخاص فللمرأة الحق في الحصول على إجازة وضع ولكن وفق النقاط التالية: